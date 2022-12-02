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    Тренер Южной Кореи Бенту повторил достижение 12-летней давности

    Южная Корея в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Португалию (2:1).

    Азиатскую сборную тренирует португалец Паулу Бенту. Впервые с 2010 года на ЧМ тренер победил свою страну с другой сборной. 12 лет назад это удалось сербу Миловану Раевацу во главе сборной Ганы.

    • Южная Корея 3-й раз вышла в плей-офф ЧМ.
    • В 1/8 финала команда Паулу Бенту сыграет с Бразилией, Швейцарией, Камеруном или Сербией.
    • Плей-офф ЧМ-2022 стартует завтра, 3 декабря.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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