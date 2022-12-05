Сантуш раскритиковал поведение Роналду в матче с Южной Кореей

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду, который поругался с игроком Южной Кореи, уходя на замену в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Роналду также что-то кричал в адрес Сантуша.

«Я видел фотографии после матча. Понравилось ли мне это? Отнюдь, совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются внутри команды, а нам пора подумать о завтрашней игре», – сказал Сантуш.

Португалия проиграла Южной Корее – 1:2.

Роналду заменили на 65-й минуте.

Несмотря на поражение, португальцы вышли в плей-офф ЧМ-2022 с 1-го места в группе.

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