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    Сантуш раскритиковал поведение Роналду в матче с Южной Кореей

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду, который поругался с игроком Южной Кореи, уходя на замену в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Роналду также что-то кричал в адрес Сантуша.

    «Я видел фотографии после матча. Понравилось ли мне это? Отнюдь, совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются внутри команды, а нам пора подумать о завтрашней игре», – сказал Сантуш.

    • Португалия проиграла Южной Корее – 1:2.
    • Роналду заменили на 65-й минуте.
    • Несмотря на поражение, португальцы вышли в плей-офф ЧМ-2022 с 1-го места в группе.

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    Источник: Record

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6515

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ну да. Ходить безучастно ко всему это ведь намного лучше. Еще лучше курить у бровки. Чтобы ни сделал Роналду на него выливают ушат помоев ежедневно. Чувствуется заказ.

      0
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      Рейтинг: +803

      Shlоmо 1 час назад

      У КриРо последний ЧМ скорее всего. И нет желания принять тот факт, что уже давно не тот, что раньше. Отсюда и такая реакция. Но на ЧМ результат важнее чужих желаний и реакций. Обошлось без драки, уже хорошо. Чем больше тренер будет противостоять этой истеричке и давать меньше времени на поле, тем больше у Португалии шансов на успех.

      1
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      Рейтинг: +210

      Стоп всем > Shlоmо 1 час назад

      СМИ по разному дают информацию...Вот sports ru-------
      Фернанду Сантуш заявил, что корейский футболист оскорблял Криштиану Роналду.
      «Роналду, уходя с поля, был разозлен на корейского игрока, который оскорблял его и выгонял побыстрее с поля.Криштиану сказал, что все нормально. Я слышал, что корейский футболист сказал по-английски. Роналду ответил: «Ты действительно очень хочешь, чтобы я ушел поскорее». Пепе даже погнался за корейцем из-за этого», – заявил Сантуш.

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      Рейтинг: +99355

      sv1969 2 часа назад

      Рон уволит Сантуша))

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