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    Пиняев рассказал, какое прозвище ему дал Карпин

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о требованиях к питанию в сборной России.

    — В сборной особые требования по питанию. В «Крыльях» есть что-то похожее?

    — Это не особые требования — просто когда идет игровой цикл, ты должен правильно питаться. В «Крыльях» примерно те же правила.

    — Есть ли традиция проставляться после дебюта в сборной?

    — Ветераны «душили» меня с этим, просили! Но в тот момент не было возможности — каждый день шли тренировки, нужно соблюдать режим питания. Потом как-нибудь разберемся с этим. В будущем обязательно проставлюсь.

    Андрей Мостовой рассказывал, что Карпин называл его жиробасиком. Тебе прозвище придумали?

    — Меня везде называют — Пиняй. Хотя Карпин в Таджикистане тоже говорил, что я жиробасик, ха-ха!

    • Пиняев победил в премии «Первая пятeрка».
    • В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Пиняев осенью был впервые вызван в сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +722

      Fialet 1 час назад

      Надо было пистаболом назвать.

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      Рейтинг: +3921

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А я думал он тебя храбрым львом назвал.

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      Рейтинг: +17216

      Garrincha58 2 часа назад

      я бы ему дал прозвище шпуньтик

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