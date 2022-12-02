Пиняев рассказал, какое прозвище ему дал Карпин

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о требованиях к питанию в сборной России.
— В сборной особые требования по питанию. В «Крыльях» есть что-то похожее?
— Это не особые требования — просто когда идет игровой цикл, ты должен правильно питаться. В «Крыльях» примерно те же правила.
— Есть ли традиция проставляться после дебюта в сборной?
— Ветераны «душили» меня с этим, просили! Но в тот момент не было возможности — каждый день шли тренировки, нужно соблюдать режим питания. Потом как-нибудь разберемся с этим. В будущем обязательно проставлюсь.
— Андрей Мостовой рассказывал, что Карпин называл его жиробасиком. Тебе прозвище придумали?
— Меня везде называют — Пиняй. Хотя Карпин в Таджикистане тоже говорил, что я жиробасик, ха-ха!
- Пиняев победил в премии «Первая пятeрка».
- В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
- Пиняев осенью был впервые вызван в сборную России.
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