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    Пиняев – обладатель премии «Первая пятерка»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев получил индивидуальную награду.

    18-летнему вингеру вручили премию «Первая пятерка».

    Этот приз получает лучший молодой футболист чемпионата России по итогам календарного года.

    Итоги голосования:

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    Источник: сайт ДФЛ

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