Пиняев – обладатель премии «Первая пятерка»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев получил индивидуальную награду.

18-летнему вингеру вручили премию «Первая пятерка».

Этот приз получает лучший молодой футболист чемпионата России по итогам календарного года.

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