Пиняев – обладатель премии «Первая пятерка»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев получил индивидуальную награду.
18-летнему вингеру вручили премию «Первая пятерка».
Этот приз получает лучший молодой футболист чемпионата России по итогам календарного года.
Итоги голосования:
- Сергей Пиняев («Крылья») – 317 баллов;
- Константин Тюкавин («Динамо») – 258 баллов;
- Руслан Литвинов («Спартак») – 172 балла;
- Александр Коваленко («Крылья) – 129 баллов;
- Александр Сильянов («Ростов») – 124 балла.
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Источник: сайт ДФЛ