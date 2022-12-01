ЧМ-2022. Марокко победил Канаду (2:1) и вышел в плей-офф с 1-го места в группе

Марокко обыграл Канаду со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Все три гола в матче забила африканская сборная: Хаким Зиеш и Юссеф Эн-Несири – в чужие ворота, а Наиф Агер – в свои.

Марокканцы набрали семь очков и выиграли группу, опередив Хорватию и Бельгию.

Канадцы вылетели из турнира, потерпев три поражения в трех матчах.

ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур

Канада – Марокко – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Зиеш, 4; 0:2 – Эн-Несири, 23; 1:2 – Агер (в свои ворота), 40.

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