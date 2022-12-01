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    ЧМ-2022. Марокко победил Канаду (2:1) и вышел в плей-офф с 1-го места в группе

    Марокко обыграл Канаду со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Все три гола в матче забила африканская сборная: Хаким Зиеш и Юссеф Эн-Несири – в чужие ворота, а Наиф Агер – в свои.

    Марокканцы набрали семь очков и выиграли группу, опередив Хорватию и Бельгию.

    Канадцы вылетели из турнира, потерпев три поражения в трех матчах.

    ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур

    Канада – Марокко – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Зиеш, 4; 0:2 – Эн-Несири, 23; 1:2 – Агер (в свои ворота), 40.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6455

      Красногорск_Фан 23 минуты назад

      Африка на этом чемпе достойно идет. Сенегал , Марокко . может еще гана присоединится.в любом случае отличные игры уже провела. Тунис обыгрывает 2-ю сборную Африки ( ну так то по честному. Большинство загорелые ) , молодцы. И жалею что не смотрел . с победой !

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      Рейтинг: +7074

      Из Твери Леха > Красногорск_Фан 4 минуты назад

      Гана обязана за 2010 поквитаться с Уругваем)

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      Рейтинг: +1033

      ARSteven89 24 минуты назад

      Ну, наконец-то! Сколько же им не везло 4 года назад с талантливыми футболистами в составе! Вышли и добились нужного результата! Марокканцы перевернули все прогнозы, которые были до турнира. Марокко, скорее всего, избегает Испанию в 1/8.
      Канада, рад знакомству, через 4 года будете солировать! Атиба Хатчинсон, легенда, спасибо за игру!

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      Рейтинг: +1072

      ZAITZEFF2011 29 минут назад

      Мои поздравления Африканской сборной.

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      Рейтинг: +358

      Ollegator 30 минут назад

      Красавцы!

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