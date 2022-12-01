Стали известны стартовые составы Канады и Марокко на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Канада: Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Хойлетт, Осорио, Кайе, Адекугбе, Бьюкенан, Ларин, Дэвис.
Марокко: Буну, Мазрауи, Сес, Агер, Хакими, Амрабат, Сабири, Унаи, Буфаль, Зиеш, Эн-Несири.
- Игра пройдет на стадионе «Аль-Тумама».
- Начало – в 18:00 мск.
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Источник: Бомбардир.ру