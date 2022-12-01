Где и во сколько смотреть матч Канада – Марокко: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Канады и Марокко сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Канадцы не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе F. Марокканцы идут вторыми с четырьмя очками.
Матч пройдет на стадионе «Аль Тумама», вместимость которого составляет 44400 зрителей.
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- Встреча состоится в четверг, 1 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
- Начало – в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»