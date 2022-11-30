В «Реале» ответили на вопрос о возможном возвращении Бензема на ЧМ-2022

Пресс-служба «Реала» прокомментировала новость о возможном возвращении нападающего Карима Бензема в расположение сборной Франции на ЧМ-2022.

«У нас нет никакой информации о том, сможет ли Бензема вернуться в расположение сборной Франции на чемпионат мира. Вы должны спросить в Федерации футбола Франции», – заявили в пресс-службе «Реала».

Футболист «Реала» травмировал квадрицепс левого бедра.

Сообщалось, что он восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Французы уже победили Австралию (4:1) и Данию (2:1). Следующий соперник – Тунис.

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