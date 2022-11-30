Семшов оценил перспективы Дзюбы найти новый клуб в РПЛ или на Кипре

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов порассуждал о будущем Артема Дзюбы.

– Для начала надо задаться вопросом, а хочет ли Артем дальше играть в футбол, или он планирует заниматься другими делами.

Если Дзюба вернется в российский чемпионат, то предложения будут не из первой пятерки, потому что он полгода не играл.

Если он рассматривает предложение из Кипра, то можно туда поехать поиграть, в спокойном чемпионате. Там Артем будет себя чувствовать комфортно.

Уровень в чемпионате Кипра хороший, но там нет особых задач. Думаю, Дзюба еще может несколько лет поиграть в футбол.

– Артем пригодился бы «Сочи»? Там же есть проблема с нападающими.

– Он многим бы командам РПЛ пригодился, но есть тренеры, руководство. Если «Сочи» будет нужен Дзюба, он впишется туда. Все зависит от того, какой нужен форвард «Сочи».

34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина», «Торпедо» и «Венеции».

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