Сборная Нидерландов обыграла Катар (2:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Нападающий голландцев Коди Гакпо забил в третьем матче турнира подряд и теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.

Нидерланды вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 с первого места в группе А, набрав семь очков в трех матчах.

Катар – первая сборная-хозяйка чемпионата мира, не набравшая ни одного очка на групповом этапе.

ЧМ-2022. Группа А. 3-й тур

Нидерланды – Катар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гакпо, 26; 2:0 – Де Йонг, 49.

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