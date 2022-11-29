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    ЧМ-2022. Нидерланды победили Катар (2:0) и вышли из группы с первого места

    Сборная Нидерландов обыграла Катар (2:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    Нападающий голландцев Коди Гакпо забил в третьем матче турнира подряд и теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.

    Нидерланды вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 с первого места в группе А, набрав семь очков в трех матчах.

    Катар – первая сборная-хозяйка чемпионата мира, не набравшая ни одного очка на групповом этапе.

    ЧМ-2022. Группа А. 3-й тур

    Нидерланды – Катар – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гакпо, 26; 2:0 – Де Йонг, 49.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1008

      ARSteven89 15 минут назад

      На 80% избежали Англию в 1/8!

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