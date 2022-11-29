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    Ван Гаал установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей без поражений

    Сборная Нидерландов обыграла Катар (2:0) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал продлил беспроигрышную серию на чемпионатах мира (без учета серий пенальти) до 10 матчей.

    В 2014 году голландцы его руководством стали бронзовыми призерами турнира, одержав пять побед и дважды сыграв вничью, а в 2022-м одержали две победы в группе и один раз сыграли вничью.

    Ван Галл стал рекордсменом по числу матчей без поражений на чемпионатах мира, опередив итальянца Витторио Поццо (9).

    • Нидерланды вышли в плей-офф с первого места в группе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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