Ван Гаал установил рекорд чемпионатов мира по числу матчей без поражений

Сборная Нидерландов обыграла Катар (2:0) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал продлил беспроигрышную серию на чемпионатах мира (без учета серий пенальти) до 10 матчей.
В 2014 году голландцы его руководством стали бронзовыми призерами турнира, одержав пять побед и дважды сыграв вничью, а в 2022-м одержали две победы в группе и один раз сыграли вничью.
Ван Галл стал рекордсменом по числу матчей без поражений на чемпионатах мира, опередив итальянца Витторио Поццо (9).
- Нидерланды вышли в плей-офф с первого места в группе.
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Источник: «Спорт-Экспресс»