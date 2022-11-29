«Не удивлен». Лоськов – о назначении Ротенберга главой по развитию молодeжного футбола в «Локо»

Экс-игрок «Локомотив» Дмитрий Лоськов прокомментировал назначение Бориса Ротенберга директором по развитию молодeжного футбола в столичном клубе.

«Великолепная новость. Хорошо, что Борис Ротенберг вернулся в «Локомотив». Я не удивлeн, что он занял должность директора департамента развития молодeжного футбола «Локомотива».

Сейчас он окунeтся в новую работу, да и с чего-то же надо начинать. Желаю ему успехов. Я с Олегом Алексеевичем Пашининым буду ему помогать», — сказал Лоськов.

Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.

В его активе 17 матчей за 6 сезонов.

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