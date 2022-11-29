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  • Семшов прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

Семшов прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

29 ноября 2022, 13:23
2

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о конфликте между игроками «Зенита» и «Спартака» в концовке матча Кубка России.

«В таких матчах судья должен контролировать игру, но и игроки должны контролировать свои эмоции. Играли, наверное, две ведущие команды России и такое поведение неприемлемо, потому что футбол смотрит молодое поколение и другие зрители, которые пришли наблюдать за футбольными действиями, а не боевыми.

Руководители клубов и КДК обязаны наказать футболистов. Сейчас выявлять кто прав, а кто виноват некорректно. Игроки, которые участвовали в потасовке, не должны высказываться об этом, пока не будет принято какое-то решение по ним.

Кто бы за кого ни заступался, кто бы ни был зачинщиком, не правы все. Эти эпизоды не красят наш футбол и такие великие клубы.

Для меня не было сюрпризом, что Джикия не участвовал в драке, а пытался разнять всех. Все мы эмоциональны на футбольном поле, просто некоторые люди, которые пытаются разнимать, могут в итоге быть вовлечены в потасовку.

Наверное, большинство разнимали дерущихся, но случилось то, что случилось. Не важно, какие фамилии там фигурировали, думаю, что никто не хотел этой потасовки, но эмоции зашкаливали. Если все было бы более спокойно, то такого инцидента не было бы.

Если бы составы команд были бы чисто русские, то у наших футболистов такой стычки не произошло бы. Потому что они все играют в сборной и хорошо общаются между собой.

Да, может был бы разговор на повышенных тонах, потому что все защищают честь своей команды. Легионеры могут спровоцировать тот или иной эпизод, это уже не первый момент, в наше время тоже такое было.

Почему они себя иногда так ведут? Не говорю, что провокации, только со стороны иностранцев, русские тоже бывают зачинщиками. Скорее всего, это просто эмоции, не думаю, что кто-то специально хотел стычек.

Не удивлюсь, что после игры все пожали друг другу руки. Но боюсь, что на достаточно долгий срок клубы потеряют большое количество своих игроков в Кубке России», – сказал Семшов.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Зенит Спартак Семшов Игорь
Комментарии (2)
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kvm
1669733676
Семак наговорил на: УК РФ Статья 282. . Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды... по признакам ... расы, национальности... наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
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