Сычевой прокомментировал интерес со стороны «Црвены Звезды»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о возможном переходе в «Црвену Звезду».
— Ожидаете зимой предложений о трансфере от клубов?
— Я не ожидаю, просто живу. Если будут какие-то предложения, будем разговаривать.
— Марцел Личка говорит, что «Црвена Звезда» не делала по вам предложения.
— Ха-ха, значит, он владеет такой информацией.
— Что говорит ваш агент по поводу сербского клуба?
— Это уже личное.
— Всех удивляет ваша карьера в нынешнем сезоне.
— Меня тоже удивляет.
— Не переживаете, что у вас может повториться путь Гамида Агаларов?
— Может повториться, а может и нет. Я не знаю. Время покажет. Я не переживаю по этому поводу вообще.
- Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
- Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
- Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.
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Источник: «РБ Спорт»