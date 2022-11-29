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    Сычевой прокомментировал интерес со стороны «Црвены Звезды»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о возможном переходе в «Црвену Звезду».

    — Ожидаете зимой предложений о трансфере от клубов?

    — Я не ожидаю, просто живу. Если будут какие-то предложения, будем разговаривать.

    Марцел Личка говорит, что «Црвена Звезда» не делала по вам предложения.

    — Ха-ха, значит, он владеет такой информацией.

    — Что говорит ваш агент по поводу сербского клуба?

    — Это уже личное.

    — Всех удивляет ваша карьера в нынешнем сезоне.

    — Меня тоже удивляет.

    — Не переживаете, что у вас может повториться путь Гамида Агаларов?

    — Может повториться, а может и нет. Я не знаю. Время покажет. Я не переживаю по этому поводу вообще.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
    • Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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