Сычевой прокомментировал интерес со стороны «Црвены Звезды»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о возможном переходе в «Црвену Звезду».

— Ожидаете зимой предложений о трансфере от клубов?

— Я не ожидаю, просто живу. Если будут какие-то предложения, будем разговаривать.

— Марцел Личка говорит, что «Црвена Звезда» не делала по вам предложения.

— Ха-ха, значит, он владеет такой информацией.

— Что говорит ваш агент по поводу сербского клуба?

— Это уже личное.

— Всех удивляет ваша карьера в нынешнем сезоне.

— Меня тоже удивляет.

— Не переживаете, что у вас может повториться путь Гамида Агаларов?

— Может повториться, а может и нет. Я не знаю. Время покажет. Я не переживаю по этому поводу вообще.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.

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