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    Кириченко войдет в штаб Бердыева в «Сочи»

    Стало известно, кто войдет в штаб главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.

    «В его штаб войдут Александр Мацюра, Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко.

    Интересно, что легендарный помощник Бердыева Мацюра не работал с ним в «Кайрате» и «Тракторе». Но вернется к постоянной работе в «Сочи».

    Именно этот штаб уже выигрывал с «Рубином» золото и серебро с «Ростовом», – написал источник.

    • Ради возвращения в РПЛ Бердыев досрочно прекратил сотрудничество с иранским «Трактором».
    • Тренер не работал в России с 2019 года, когда покинул «Рубин».
    • Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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