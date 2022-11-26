Кириченко войдет в штаб Бердыева в «Сочи»

Стало известно, кто войдет в штаб главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева.
«В его штаб войдут Александр Мацюра, Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко.
Интересно, что легендарный помощник Бердыева Мацюра не работал с ним в «Кайрате» и «Тракторе». Но вернется к постоянной работе в «Сочи».
Именно этот штаб уже выигрывал с «Рубином» золото и серебро с «Ростовом», – написал источник.
- Ради возвращения в РПЛ Бердыев досрочно прекратил сотрудничество с иранским «Трактором».
- Тренер не работал в России с 2019 года, когда покинул «Рубин».
- Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.
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Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова