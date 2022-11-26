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    Футболисты Саудовской Аравии поддержали травмированного аш-Шахрани перед матчем с Польшей

    Польша побеждает Саудовскую Аравию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Перед матчем саудовские футболисты поддержали защитника Яссира аш-Шахрани.

    Они показали игровую футболку партнера по сборной на командном фото.

    • Аш-Шахрани получил удар коленом в голову в концовке матча с Аргентиной (2:1).
    • У него сочетанная травма лица.
    • Футболист перенес операцию.

    Фото: твиттер Goal

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    Источник: «Бомбардир»

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