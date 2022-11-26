Футболисты Саудовской Аравии поддержали травмированного аш-Шахрани перед матчем с Польшей

Польша побеждает Саудовскую Аравию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Перед матчем саудовские футболисты поддержали защитника Яссира аш-Шахрани.

Они показали игровую футболку партнера по сборной на командном фото.

Аш-Шахрани получил удар коленом в голову в концовке матча с Аргентиной (2:1).

У него сочетанная травма лица.

Футболист перенес операцию.

Фото: твиттер Goal

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