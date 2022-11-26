Футболисты Саудовской Аравии поддержали травмированного аш-Шахрани перед матчем с Польшей

Польша побеждает Саудовскую Аравию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Перед матчем саудовские футболисты поддержали защитника Яссира аш-Шахрани.
Они показали игровую футболку партнера по сборной на командном фото.
- Аш-Шахрани получил удар коленом в голову в концовке матча с Аргентиной (2:1).
- У него сочетанная травма лица.
- Футболист перенес операцию.
Фото: твиттер Goal
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»