Вратарь Саудовской Аравии ударил коленом в голову партнера по сборной. Его унесли на носилках

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

В компенсированное ко второму тайму время вратарь саудовцев Мохаммед аль-Уваис ударил коленом в голову партнера по сборной Яссира аш-Шахрани.

Защитник рухнул на газон, после чего ему оперативно оказали медицинскую помощь. Футболиста унесли с поля на носилках.

Фото: твиттер A Spor

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Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия

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