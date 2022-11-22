Вратарь Саудовской Аравии ударил коленом в голову партнера по сборной. Его унесли на носилках

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.
В компенсированное ко второму тайму время вратарь саудовцев Мохаммед аль-Уваис ударил коленом в голову партнера по сборной Яссира аш-Шахрани.
Защитник рухнул на газон, после чего ему оперативно оказали медицинскую помощь. Футболиста унесли с поля на носилках.
Фото: твиттер A Spor
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Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия
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Источник: A Spor