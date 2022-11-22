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    Вратарь Саудовской Аравии ударил коленом в голову партнера по сборной. Его унесли на носилках

    В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Аргентина проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2.

    В компенсированное ко второму тайму время вратарь саудовцев Мохаммед аль-Уваис ударил коленом в голову партнера по сборной Яссира аш-Шахрани.

    Защитник рухнул на газон, после чего ему оперативно оказали медицинскую помощь. Футболиста унесли с поля на носилках.

    Фото: твиттер A Spor

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    Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия

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    Источник: A Spor

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +951

      ARSteven89 14 минут назад

      Помню этого кудряша по матчу с нашими в Лужниках. Здоровья, конечно!

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      Рейтинг: +1600

      Benifacto 34 минуты назад

      здоровья...челюсть походу сломана, страшный удар на встречных курсах(

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