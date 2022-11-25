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    Фанатам сборной Уэльса разрешили носить радужные шляпы на ЧМ-2022

    Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила, что для болельщиков сборной, находящихся в Катаре, сняты некоторые ограничения.

    Фанатам разрешили носить радужные шляпы во время ЧМ-2022, в том числе на сегодняшнем матче с Ираном.

    Перед игрой с США (1:1) валлийцев заставляли снимать такие головные уборы перед входом на стадион.

    Радужные шляпы были созданы фанатской организацией The Red Wall в сотрудничестве с футбольной ассоциацией в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом.

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    Источник: твиттер Футбольной ассоциации Уэльса

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