Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    У иранского болельщика вырвали флаг с надписью «Женщина. Свобода. Жизнь» перед матчем ЧМ-2022

    Иран играет с Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    В преддверии матча охрана на стадионе «Ахмед бин Али» отобрала у иранского болельщика флаг с надписью «Женщина. Свобода. Жизнь».

    Знамя у мужчины вырвали из рук без объяснения причин.

    • Флаг «Женщина. Свобода. Жизнь» – символ протестного движения в Иране.
    • Массовые протесты в стране проходят с 16 сентября.
    • Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 25 ноября

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Фанатам сборной Уэльса разрешили носить радужные шляпы на ЧМ-2022
    Азмуна заменили в матче Уэльс – Иран из-за повреждения
    Бэйл установил рекорд сборной Уэльса 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +729

      dragoon000320 20 минут назад

      что за нелюди...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3510

      lordmrv > dragoon000320 6 минут назад

      ты про которых? кто флаг забрал, или кто с ним приперся?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +729

      dragoon000320 > lordmrv 2 минуты назад

      про тех кто не уважают женщин, свободу и жизнь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11