У иранского болельщика вырвали флаг с надписью «Женщина. Свобода. Жизнь» перед матчем ЧМ-2022

Иран играет с Уэльсом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В преддверии матча охрана на стадионе «Ахмед бин Али» отобрала у иранского болельщика флаг с надписью «Женщина. Свобода. Жизнь».

Знамя у мужчины вырвали из рук без объяснения причин.

Флаг «Женщина. Свобода. Жизнь» – символ протестного движения в Иране.

Массовые протесты в стране проходят с 16 сентября.

Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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