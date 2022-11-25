Газзаев: «Пенальти в ворота Ганы не было, сыграл авторитет Роналду»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота Ганы в матче с Португалией.

Пенальти заработал и реализовал Криштиану Роналду.

Роналду стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.

Его заменили во 2-м тайме.

«Если он выступит блестяще, ему надо заканчивать свою великолепную карьеру. Но есть еще вторая медаль — это деньги. Конечно, это звезда номер один. Он и Месси украшают чемпионат мира. Он не забивает один на один? И Пеле не забивал.

Пенальти, который поставили в ворота Ганы вчера, не было, но авторитет игрока сыграл, судья сразу показал на 11‑метровый. Скорость он не потерял, играет на самом высоком уровне.

Выбирать ему команду — это не наше дело. Не думаю, что сегодня деньги имеют большое значение для него, — сказал Газзаев.

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