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    Газзаев: «Пенальти в ворота Ганы не было, сыграл авторитет Роналду»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота Ганы в матче с Португалией.

    • Пенальти заработал и реализовал Криштиану Роналду.
    • Роналду стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.
    • Его заменили во 2-м тайме.

    «Если он выступит блестяще, ему надо заканчивать свою великолепную карьеру. Но есть еще вторая медаль — это деньги. Конечно, это звезда номер один. Он и Месси украшают чемпионат мира. Он не забивает один на один? И Пеле не забивал.

    Пенальти, который поставили в ворота Ганы вчера, не было, но авторитет игрока сыграл, судья сразу показал на 11‑метровый. Скорость он не потерял, играет на самом высоком уровне.

    Выбирать ему команду — это не наше дело. Не думаю, что сегодня деньги имеют большое значение для него, — сказал Газзаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +685

      111ax 6 минут назад

      пеналь там весьма спорный, это так, но заканчивать ему карьеру или нет это наверное сугубо его личное дело, разве не так? Вот кто просил Валерия Георгиевича покидать ЦСКА, после чего тот начал регрессировать и с каждым годом пробивать дно? Никто, это было его личное дело

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      Рейтинг: +1566

      jek718875 47 минут назад

      Пенальти железобетонный, на ЧМ работают лучшие в мире судьи, объясните это депутату Газаеву

      0
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      Рейтинг: +172

      SuperPav11 > jek718875 31 минуту назад

      Пеналти не было

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      Рейтинг: +1566

      jek718875 > SuperPav11 16 минут назад

      Да коню понятно,что не было

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      Рейтинг: +172

      SuperPav11 > jek718875 8 минут назад

      А свинье не понятно

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      Рейтинг: +16337

      афоня72 49 минут назад

      Да правильно все сказано.
      все видели (король то голый) пендаль то левый!!

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      Рейтинг: +209

      Romeo 123 1 час назад

      Молчал бы лучше

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