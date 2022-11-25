Газзаев: «Пенальти в ворота Ганы не было, сыграл авторитет Роналду»

пеналь там весьма спорный, это так, но заканчивать ему карьеру или нет это наверное сугубо его личное дело, разве не так? Вот кто просил Валерия Георгиевича покидать ЦСКА, после чего тот начал регрессировать и с каждым годом пробивать дно? Никто, это было его личное дело
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота Ганы в матче с Португалией.
- Пенальти заработал и реализовал Криштиану Роналду.
- Роналду стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.
- Его заменили во 2-м тайме.
«Если он выступит блестяще, ему надо заканчивать свою великолепную карьеру. Но есть еще вторая медаль — это деньги. Конечно, это звезда номер один. Он и Месси украшают чемпионат мира. Он не забивает один на один? И Пеле не забивал.
Пенальти, который поставили в ворота Ганы вчера, не было, но авторитет игрока сыграл, судья сразу показал на 11‑метровый. Скорость он не потерял, играет на самом высоком уровне.
Выбирать ему команду — это не наше дело. Не думаю, что сегодня деньги имеют большое значение для него, — сказал Газзаев.
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