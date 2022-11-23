Сборные Германии и Японии назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Германия: Нойер, Зюле, Шлоттербек, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган, Мюллер, Мусиала, Хаверц, Гнабри.

Япония: Гонда, Сакаи, Итакура, Йосида, Нагатомо, Танака, Эндо, Ито, Камада, Кубо, Маэда.

Матч начнется в 16:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Катаре.

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Где смотреть матч Германия – Япония?

Прогнозы на матч Германия – Япония

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