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    Германия – Япония: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Германии и Японии назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Германия: Нойер, Зюле, Шлоттербек, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган, Мюллер, Мусиала, Хаверц, Гнабри.

    Япония: Гонда, Сакаи, Итакура, Йосида, Нагатомо, Танака, Эндо, Ито, Камада, Кубо, Маэда.

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    Источник: Бомбардир.ру

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