Сборные Германии и Японии назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Германия: Нойер, Зюле, Шлоттербек, Рюдигер, Раум, Киммих, Гюндоган, Мюллер, Мусиала, Хаверц, Гнабри.
Япония: Гонда, Сакаи, Итакура, Йосида, Нагатомо, Танака, Эндо, Ито, Камада, Кубо, Маэда.
- Матч начнется в 16:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Катаре.
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Прогнозы на матч Германия – Япония
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Источник: Бомбардир.ру