Сборные Германии и Японии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 23 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Сборные встречались друг с другом дважды: одна победа немцев, одна ничья.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Германии, ТБ2.5
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Где смотреть матч Германия – Япония
Источник: «Бомбардир»