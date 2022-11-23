Сборные Германии и Японии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 23 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Сборные встречались друг с другом дважды: одна победа немцев, одна ничья.

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Коэффициенты:

Победа Германии – 1.45

Ничья – 4.50

Победа Японии – 7.0

Рекомендуемая ставка: победа Германии, ТБ2.5

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Где смотреть матч Германия – Япония

Стартовые составы на матч Германия – Япония