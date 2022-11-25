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    Футболисты сборной Германии больше часа обсуждали политические жесты перед матчем с Японией. Некоторых игроков это раздражает

    Игроки сборной Германии обсуждали политические жесты за день до матча с Японией на ЧМ-2022.

    • Немцы закрыли рот рукой на командном фото.
    • Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.
    • Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

    По информации Sport1, семь звездных игроков команды, включая Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Йозуа Киммиха, Леона Горетцку и Илкая Гюндогана, собрались вечером перед матчем с Японией в отеле в Дохе.

    Футболисты больше часа обсуждали жесты и символы, которые можно использовать в знак протеста. Большинство игроков решили, что на командном фото перед матчем с Японией нужно закрыть рты.

    При этом некоторых игроков сборной раздражает постоянное обсуждение политических акций во время ЧМ-2022.

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    Источник: Sport1

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +685

      111ax 8 минут назад

      ну и слились гомосеки япам, обсуждайте дальше

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      Рейтинг: +23573

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Рты прикрыли, а жопы не прикрыли... Как это понимать: голубые на 50% ?...

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      Рейтинг: +101

      odessakmv 17 минут назад

      очко бы себе заклеяли, Д.Б! очень хочется, чтобы эти "петушары" снова вылетели после группы!!!!

      0
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      Рейтинг: +1081

      inzek 20 минут назад

      такое ощущение что приехали не на ЧМ, а на саммит ООН

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