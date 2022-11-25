Футболисты сборной Германии больше часа обсуждали политические жесты перед матчем с Японией. Некоторых игроков это раздражает

Игроки сборной Германии обсуждали политические жесты за день до матча с Японией на ЧМ-2022.

Немцы закрыли рот рукой на командном фото.

Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.

Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

По информации Sport1, семь звездных игроков команды, включая Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Йозуа Киммиха, Леона Горетцку и Илкая Гюндогана, собрались вечером перед матчем с Японией в отеле в Дохе.

Футболисты больше часа обсуждали жесты и символы, которые можно использовать в знак протеста. Большинство игроков решили, что на командном фото перед матчем с Японией нужно закрыть рты.

При этом некоторых игроков сборной раздражает постоянное обсуждение политических акций во время ЧМ-2022.

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