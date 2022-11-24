«Кайф, что японцы им заткнули ***». Сибскана – об акции сборной Германии с закрытыми ртами

Футболист «Амкала» Андрей Сибскана высмеял акцию сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 против Японии.

Немцы закрыли рот рукой на командном фото.

Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.

Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

«Закрыл рукой *** [лицо], нет – это не гол Дибалы...

Очередные борцы «за всe хорошее» вместо того, чтобы в футбол играть, решили опять чьи-то права позащищать. Лицемеры.

Каеф, что японцы им заткнули *** двумя голами», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

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