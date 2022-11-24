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    «Кайф, что японцы им заткнули ***». Сибскана – об акции сборной Германии с закрытыми ртами

    Футболист «Амкала» Андрей Сибскана высмеял акцию сборной Германии перед матчем ЧМ-2022 против Японии.

    • Немцы закрыли рот рукой на командном фото.
    • Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.
    • Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

    «Закрыл рукой *** [лицо], нет – это не гол Дибалы...

    Очередные борцы «за всe хорошее» вместо того, чтобы в футбол играть, решили опять чьи-то права позащищать. Лицемеры.

    Каеф, что японцы им заткнули *** двумя голами», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      Однажды 2 минуты назад

      Кто такая Сибскана и почему её здесь печатают ? Следующим будет мнение дяди Васи из дворовой команды ?

      0
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      Рейтинг: +5217

      Дядя Серёжа 59 минут назад

      Россия поди виновата, что немцам опять плохо? Газу не хватает? П.доры повышают цены на бензин? А вы за них горой... т.е. з адницей

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