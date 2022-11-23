Игроки сборной Германии прикрыли рты руками на фото перед матчем с Японией

Старая Германия в гробу переворачивается от этих арийцев заднеприводных.
Футболисты сборной Германии закрыли рот рукой на командном фото перед матчем ЧМ-2022 с Японией.
Ранее ФИФА запретила команде использовать капитанскую повязку One Love на турнире.
- Сборная Германии потеряла спонсора из-за запрета повязки One Love.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Катаре.
Фото: B/R Football
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