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    Игроки сборной Германии прикрыли рты руками на фото перед матчем с Японией

    Футболисты сборной Германии закрыли рот рукой на командном фото перед матчем ЧМ-2022 с Японией.

    Ранее ФИФА запретила команде использовать капитанскую повязку One Love на турнире.

    Фото: B/R Football

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +595

      bratskij 11 минут назад

      Старая Германия в гробу переворачивается от этих арийцев заднеприводных.

      0
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      Рейтинг: +5421

      AtticusFinch 19 минут назад

      Лучше бы дырки свои друг другу сзади прикрыли своими клешнями))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      Fialet 25 минут назад

      Это дерьмо позорит германскую нацию.

      1
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      Рейтинг: +1460

      zarsm 31 минуту назад

      После мужских членов губы вытирают

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