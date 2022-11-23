Сборная Германии потеряла спонсора из-за запрета повязки One Love на ЧМ-2022

Немецкая компания Rewe Group прервала партнерство со сборной Германии.

Сеть супермаркетов отказалась от сотрудничества из-за ситуации с запретом капитанских повязок One Love на ЧМ-2022.

Rewe не захотела реализовывать рекламную кампанию с немецкой сборной в связи с «отсутствием разнообразия» на чемпионате мира в Катаре.

Германия сыграет в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Матч с японцами состоится сегодня в 16:00 мск.

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