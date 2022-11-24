Игроки сборной Японии убрались в раздевалке и оставили оригами после 2:1 с Германией

Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после победы над Германией на ЧМ-2022.
Игроки также оставили в раздевалке оригами.
Ранее появились фотографии, как японские болельщики убирают мусор с трибун после матча.
- Япония победила Германию со счетом 2:1.
- Следующую игру сборная проведет против Коста-Рики 27 ноября.
Фото: твиттер ФИФА
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Источник: твиттер ФИФА