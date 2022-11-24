Игроки сборной Японии убрались в раздевалке и оставили оригами после 2:1 с Германией

Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после победы над Германией на ЧМ-2022.

Игроки также оставили в раздевалке оригами.

Ранее появились фотографии, как японские болельщики убирают мусор с трибун после матча.

Япония победила Германию со счетом 2:1.

Следующую игру сборная проведет против Коста-Рики 27 ноября.

Фото: твиттер ФИФА

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