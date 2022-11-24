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    Игроки сборной Японии убрались в раздевалке и оставили оригами после 2:1 с Германией

    Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после победы над Германией на ЧМ-2022.

    Игроки также оставили в раздевалке оригами.

    Ранее появились фотографии, как японские болельщики убирают мусор с трибун после матча.

    • Япония победила Германию со счетом 2:1.
    • Следующую игру сборная проведет против Коста-Рики 27 ноября.

    Фото: твиттер ФИФА

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    Источник: твиттер ФИФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +341

      заткнитемнерот 34 минуты назад

      А если бы выиграли немцы, то поменяли бы пол в раздевалке

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      Рейтинг: +8344

      vladik12 46 минут назад

      А если бы проиграли, то оставили бы харакири.

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