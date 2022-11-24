Японские болельщики убрали мусор со стадиона после матча с Германией

Болельщики сборной Японии убрали за собой мусор после матча ЧМ-2022 с Германией.
Фанаты собрали мусор со своего сектора в синие мешки, которые принесли и разложили на трибуне заранее.
Японские болельщики убирали за собой мусор и во время ЧМ-2018 в России.
- Япония победила Германию со счетом 2:1.
- Следующую игру сборная проведет против Коста-Рики 27 ноября.
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Источник: «Матч ТВ»