Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Японские болельщики убрали мусор со стадиона после матча с Германией

    Болельщики сборной Японии убрали за собой мусор после матча ЧМ-2022 с Германией.

    Фанаты собрали мусор со своего сектора в синие мешки, которые принесли и разложили на трибуне заранее.

    Японские болельщики убирали за собой мусор и во время ЧМ-2018 в России.

    • Япония победила Германию со счетом 2:1.
    • Следующую игру сборная проведет против Коста-Рики 27 ноября.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира на 24 ноября

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Японские болельщики убрали мусор с трибун стадиона в Катаре после матча с немцами на ЧМ-2022

    Новости по теме
    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Бразилия сыграет с Сербией, Португалия – с Ганой, Уругвай встретится с Южной Кореей, Швейцария – с Камеруном 5
    Гетце установил рекорд сборной Германии
    Тренер Германии Флик назвал причину поражения от Японии 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18050

      Cleaner 9 минут назад

      А просто НЕ МУСОРИТЬ их не учили???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +763

      3meeeD 10 минут назад

      Футболисты тоже вынесли мусор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      DoctorWatson 28 минут назад

      Попросили вынести мусор, неправильно поняли, вынесли Германию

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16317

      афоня72 > DoctorWatson 8 минут назад

      Красиво сказал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2484

      Челнинец 42 минуты назад

      Красавчики) вот они болельщики и фанаты, а не дикари как у многих.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      Bozigit 47 минут назад

      И это уже не в первый раз, когда японцы показывают свою культуру

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11