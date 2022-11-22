Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гол Грилиша Ирану побил рекорд чемпионатов мира

    Игрок сборной Англии Джек Грилиш забил сборной Ирана на 90-й минуте матча первого тура группового этапа чемпионата мира (6:2). Взятию ворот предшествовала комбинация из 35 передач.

    Это рекорд чемпионатов мира по количеству пасов перед голом (статистика ведется с 1966 года).

    • Грилиш вышел на замену на 70-й минуте.
    • Матч Англия – Иран побил рекорд продолжительности на ЧМ.
    • Англия лидирует в группе.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Это подарок болельщикам!». Губерниев одобрил 24 минуты добавленного времени к матчу ЧМ-2022
    В 3 матчах игрового дня на ЧМ-2022 судьи добавили 47 минут компенсированного времени
    ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Англия разгромила Иран, Нидерланды победили Сенегал, ничья США и Уэльса 1
    Источник: телеграм-канал Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11