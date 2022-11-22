Гол Грилиша Ирану побил рекорд чемпионатов мира

Игрок сборной Англии Джек Грилиш забил сборной Ирана на 90-й минуте матча первого тура группового этапа чемпионата мира (6:2). Взятию ворот предшествовала комбинация из 35 передач.
Это рекорд чемпионатов мира по количеству пасов перед голом (статистика ведется с 1966 года).
- Грилиш вышел на замену на 70-й минуте.
- Матч Англия – Иран побил рекорд продолжительности на ЧМ.
- Англия лидирует в группе.
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Источник: телеграм-канал Opta