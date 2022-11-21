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    Шомуродов: «Карпин мог бы тренировать «Ювентус» и вернул бы ему чемпионство»

    Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов высоко отозвался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

    В воскресенье Карпин и Шомуродов противостояли друг другу в товарищеском матче между сборными Узбекистана и России (0:0).

    «Карпин – очень хороший специалист. Наверное, лучший в России.

    Он мог бы тренировать «Ювентус», любую команду в Италии.

    Вернул бы он «Ювентусу» чемпионство? Конечно!», – сказал Шомуродов.

    • Карпин работал в Испании – он тренировал «Мальорку».
    • Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.
    • После этого он оказался в «Дженоа», а затем его выкупила «Рома».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17416

      paracetamol 12 минут назад

      Да хватит над Валерой издеваться, все мы знаем, кто чего стоит!

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      Рейтинг: +1075

      Soccerdealer63 22 минуты назад

      Нет никакой объективной информации об умственном развитии Киркорова и Шомуродова... Некоторым нравится, как один из них поёт, а другой играет в футбол....
      Что-то мне подсказывает, что ни в вопросах истории ни в вопросах организации футбольных бизнес-процессов ни один ни другой специалистами не являются...)))

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      Рейтинг: +16531

      Fusballer > Soccerdealer63 14 минут назад

      Создаётся ощущение, что и в РФС много таких)))

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      Рейтинг: +23551

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Я согласен с Шомуродовым, несмотря на долю лести.

      0
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      Рейтинг: +17910

      Cleaner 55 минут назад

      Шомуродов нахваливает Валеру. Не иначе как в Ростов перебраться захотел...)

      0
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      Рейтинг: +12158

      Алексей З 1 час назад

      Ну что ж , над клоунами надо смеяться.

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      Рейтинг: +3280

      acor94 1 час назад

      Карпин даже узбеков выйграть не может, какая серия А?

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      Рейтинг: +16531

      Fusballer 1 час назад

      Мог бы, да мог бы. Черчесов, например, тренирует в Европе и уже дважды стал чемпионом!

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