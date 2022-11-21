Шомуродов: «Карпин мог бы тренировать «Ювентус» и вернул бы ему чемпионство»

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов высоко отозвался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

В воскресенье Карпин и Шомуродов противостояли друг другу в товарищеском матче между сборными Узбекистана и России (0:0).

«Карпин – очень хороший специалист. Наверное, лучший в России.

Он мог бы тренировать «Ювентус», любую команду в Италии.

Вернул бы он «Ювентусу» чемпионство? Конечно!», – сказал Шомуродов.

Карпин работал в Испании – он тренировал «Мальорку».

Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.

После этого он оказался в «Дженоа», а затем его выкупила «Рома».

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