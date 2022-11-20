Орещук: «Матч с Узбекистаном выключил в перерыве, не стал тратить нервы. Совет сборной? Я никто»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук недоволен игрой сборной России в товарищеском матче против Узбекистана (0:0).

– Я посмотрел первый тайм и выключил. Зачем мне свои нервы тратить?

– У сборной кризис идей?

– У сборной кризис состава. Имеем то, что имеем. Даже комментировать ничего не хочу, потому что потом скажут, что я сборную не тренировал и не имею права высказываться по ее игре. Я так понимаю, что только те, кто тренировал национальную команду России, могут по ней что-то говорить. Что я могу советовать тренерам сборной? Я же никто.

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