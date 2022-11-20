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    Орещук: «Матч с Узбекистаном выключил в перерыве, не стал тратить нервы. Совет сборной? Я никто»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук недоволен игрой сборной России в товарищеском матче против Узбекистана (0:0).

    – Я посмотрел первый тайм и выключил. Зачем мне свои нервы тратить?

    – У сборной кризис идей?

    – У сборной кризис состава. Имеем то, что имеем. Даже комментировать ничего не хочу, потому что потом скажут, что я сборную не тренировал и не имею права высказываться по ее игре. Я так понимаю, что только те, кто тренировал национальную команду России, могут по ней что-то говорить. Что я могу советовать тренерам сборной? Я же никто.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16518

      Fusballer 24 минуты назад

      Этим тренерам сборной можно посоветовать только одно - идти на... )))

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