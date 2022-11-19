Бензема рискует пропустить ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку. Сообщается, что у него случился рецидив травмы.

В сборной Франции обеспокоены повреждением игрока. Не исключается, что Бензема пропустит весь чемпионат мира-2022.

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.

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