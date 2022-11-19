Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бензема рискует пропустить ЧМ-2022

    Нападающий сборной Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку. Сообщается, что у него случился рецидив травмы.

    В сборной Франции обеспокоены повреждением игрока. Не исключается, что Бензема пропустит весь чемпионат мира-2022.

    • ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.
    • Заявку действующих чемпионов мира на турнир можно посмотреть здесь.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Бензема может пропустить первый матч сборной Франции на ЧМ-2022
    Бензема – лучший игрок года по версии Globe Soccer Awards, Анчелотти – лучший тренер
    ESPN составил рейтинг лучших игроков ЧМ-2022
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98955

      sv1969 1 час назад

      Жаль!Не заслуживает он такого!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11