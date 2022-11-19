«Моя любимая сборная там не участвует». Гранат – о ЧМ-2022

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Не смогу посмотреть весь чемпионат мира, но постараюсь следить за ключевыми матчами.

Есть ли сборная, которую буду поддерживать? К сожалению, моя любимая сборная там не участвует.

Что касается фаворитов, то назову Францию, у которой очень сильная команда – к тому же они действующие чемпионы мира.

Заодно выделю Бразилию с Аргентиной. Вот мои фавориты», – заявил Гранат.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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