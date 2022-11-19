«Меня тоже называли Царем в Испании». Радченко – о прозвище Мостового

Экс-футболист «Расинга», «Депортиво» и «Райо Вальекано» Дмитрий Радченко подтвердил слова Валерия Карпина, что в Испании прозвище «Царь» было не только у Александра Мостового.

«В Испании русских футболистов называли Царь? Да, было такое. Меня тоже так называли, когда играл в «Компостеле».

Мостовой – единственный Царь? Его больше всех так называли», – сказал Радченко.

Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.

Больше всего матчей в карьере он провел за «Сельту» (1996-2004 год).

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