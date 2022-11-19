Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Меня тоже называли Царем в Испании». Радченко – о прозвище Мостового

    Экс-футболист «Расинга», «Депортиво» и «Райо Вальекано» Дмитрий Радченко подтвердил слова Валерия Карпина, что в Испании прозвище «Царь» было не только у Александра Мостового.

    «В Испании русских футболистов называли Царь? Да, было такое. Меня тоже так называли, когда играл в «Компостеле».

    Мостовой – единственный Царь? Его больше всех так называли», – сказал Радченко.

    • Мостовой играл в Европе с 1991 по 2005 год.
    • Больше всего матчей в карьере он провел за «Сельту» (1996-2004 год).

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Мостовой: «Кто «Царь» – я или Карпин? Кто действительно смотрел футбол, знает, кого как называли» 2
    Карпин объяснил, кого в Испании называли «Царь». Не только Мостового 6
    Карпин: «Мостового в тренерском штабе сборной России не будет» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12101

      Алексей З 1 час назад

      Одни цари плюнуть некуда.
      Царь в Компостеле , как Король в Новогиреево.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      Алексей З 1 час назад

      Не покушайтесь на Сашкино главное футбольное достижение.
      Царь в Великой Сельте , главное достижение которой выход в финал Кубка Испании в 2000/01 году. Если посмотреть кто у нас в финал попадал ( Анжи, Амкар , Сибирь,Алания, Москва,Урал , Авангард и т.д.), можно спросить у Александра на кого из перечисленных Сельта похожа ?
      Царь в заштатном клубе , стоит ли кичиться этим ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      Baggio1986 1 час назад

      А за какие заслуги, интересно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7568

      mihail200606 2 часа назад

      Ну все...все цари теперь оказывается..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      Эном айс 2 часа назад

      Ну, началось...Тут уже Лжедмитрием попахивает..)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11