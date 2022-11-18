Карпин: «Мостового в тренерском штабе сборной России не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, возможно ли появление Александра Мостового в штабе национальной команды.
«Что должно случиться, чтобы Александр Мостовой стал моим помощником в сборной России? Ничего не должно случиться, потому что его там не будет.
Почему он пропадает и не востребован? Подумайте, почему, если нигде не востребован, как вы говорите.
Прозвище «Царь» у Мостового? Когда кто-то хорошо сыграл, то испанцы всех русских называли царь.
Меня тоже называли царeм, когда я был лучшим в какой-то игре», – сказал Карпин.
- Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
- Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Коммент.Шоу»