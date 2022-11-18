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    Карпин: «Мостового в тренерском штабе сборной России не будет»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, возможно ли появление Александра Мостового в штабе национальной команды.

    «Что должно случиться, чтобы Александр Мостовой стал моим помощником в сборной России? Ничего не должно случиться, потому что его там не будет.

    Почему он пропадает и не востребован? Подумайте, почему, если нигде не востребован, как вы говорите.

    Прозвище «Царь» у Мостового? Когда кто-то хорошо сыграл, то испанцы всех русских называли царь.

    Меня тоже называли царeм, когда я был лучшим в какой-то игре», – сказал Карпин.

    • Карпин и Мостовой вместе выступали за «Сельту».
    • Мостовой часто критикует Карпина, в частности, его совмещение постов в «Ростове» и сборной.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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