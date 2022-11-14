Футболисты сборной России поучаствовали в челлендже вместе с 2Drots

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев сообщил о проведении совместного челленджа с игроками сборной России.

«Это были крутые съемки – сумасшедшая заруба, красивые голы, классные сейвы, а самое главное прекрасная атмосфера!

Всегда приятно, когда профессиональные футболисты находятся на одной волне с медиа футболистами!» – написал Сычев в своем телеграм-канале, прикрепив фото.

На снимке запечатлены:

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