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    Футболисты сборной России поучаствовали в челлендже вместе с 2Drots

    Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев сообщил о проведении совместного челленджа с игроками сборной России.

    «Это были крутые съемки – сумасшедшая заруба, красивые голы, классные сейвы, а самое главное прекрасная атмосфера!

    Всегда приятно, когда профессиональные футболисты находятся на одной волне с медиа футболистами!» – написал Сычев в своем телеграм-канале, прикрепив фото.

    На снимке запечатлены:

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    Источник: телеграм-канал вратаря 2Drots Дмитрия Сычева

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    14.11.2022 23:56
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