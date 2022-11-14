Футболисты сборной России поучаствовали в челлендже вместе с 2Drots

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев сообщил о проведении совместного челленджа с игроками сборной России.
«Это были крутые съемки – сумасшедшая заруба, красивые голы, классные сейвы, а самое главное прекрасная атмосфера!
Всегда приятно, когда профессиональные футболисты находятся на одной волне с медиа футболистами!» – написал Сычев в своем телеграм-канале, прикрепив фото.
На снимке запечатлены:
- от сборной: Александр Соболев, Сергей Пиняев, Арсен Захарян, Дмитрий Баринов, Илья Агапов, Лечи Садулаев;
- от 2Drots – Даниил Крапивников, Карен Арутюнян, Дмитрий Сычев, Мбэйп и Алекс Месси.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно