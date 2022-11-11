Okko покажет документальный фильм про Карпина

Okko анонсировал показ фильма про главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Документальный фильм получил название «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!».

Посмотреть его можно будет с 17 ноября.

«Валерию Карпину удалось построить замечательную футбольную карьеру – выдающийся игрок стал заметным тренером, внеся вклад в развитие «Спартака», «Мальорки», армавирского «Торпедо», а теперь работая с «Ростовом» и сборной России.

Яркий, эмоциональный, харизматичный – к нему неравнодушны и болельщики, и спортивные журналисты, и коллеги. Его острые фразы стали крылатыми, а в умении отвечать на неудобные вопросы Карпину нет равных.

В новом документальном фильме Okko Валерий Карпин, его родные, подопечные и коллеги, все, кто был рядом на протяжении блестящего пути спортсмена, расскажут о его взгляде на мир, сложностях, победах и радостях», – говорится в пресс-релизе.

В съeмках приняли участие семья Карпина, Олег Романцев, Андрей Тихонов, Виктор Онопко и другие.

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