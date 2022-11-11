Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Okko покажет документальный фильм про Карпина

    Okko анонсировал показ фильма про главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Документальный фильм получил название «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!».

    Посмотреть его можно будет с 17 ноября.

    «Валерию Карпину удалось построить замечательную футбольную карьеру – выдающийся игрок стал заметным тренером, внеся вклад в развитие «Спартака», «Мальорки», армавирского «Торпедо», а теперь работая с «Ростовом» и сборной России.

    Яркий, эмоциональный, харизматичный – к нему неравнодушны и болельщики, и спортивные журналисты, и коллеги. Его острые фразы стали крылатыми, а в умении отвечать на неудобные вопросы Карпину нет равных.

    В новом документальном фильме Okko Валерий Карпин, его родные, подопечные и коллеги, все, кто был рядом на протяжении блестящего пути спортсмена, расскажут о его взгляде на мир, сложностях, победах и радостях», – говорится в пресс-релизе.

    В съeмках приняли участие семья Карпина, Олег Романцев, Андрей Тихонов, Виктор Онопко и другие.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Бышовец назвал неправильным решение Карпина исключить Чистякова из состава сборной России 5
    Рианчо: «Карпин входит в топ-20 лучших тренеров мира. Элитный специалист» 20
    Агент Головина рассказал об отношениях игрока «Монако» с Карпиным
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11