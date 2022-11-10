Орлов отреагировал на непопадание Малкома и Клаудиньо в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022

Журналист Геннадий Орлов высказался о том, что легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо не вызвали в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира.

«Никто не приезжал и не интересовался, как они играют. Малком и Клаудиньо не играют в европейских турнирах – шансов попасть в сборную Бразилии у них откровенно мало. Их не видят.

Кто из Бразилии смотрит РПЛ? Плюс ко всему у бразильцев сейчас очень сильная команда. Малком и Клаудиньо туда не могут попасть», – заявил Орлов.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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