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    Орлов отреагировал на непопадание Малкома и Клаудиньо в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022

    Журналист Геннадий Орлов высказался о том, что легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо не вызвали в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира.

    «Никто не приезжал и не интересовался, как они играют. Малком и Клаудиньо не играют в европейских турнирах – шансов попасть в сборную Бразилии у них откровенно мало. Их не видят.

    Кто из Бразилии смотрит РПЛ? Плюс ко всему у бразильцев сейчас очень сильная команда. Малком и Клаудиньо туда не могут попасть», – заявил Орлов.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16304

      Fusballer 7 минут назад

      Безпредел! Чтоб им не выйти из группы!

      0
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      Рейтинг: +1490

      jek718875 20 минут назад

      Геша Орлов всё про всех знает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5339

      Enter2006 30 минут назад

      Очередной раз доказывает реальный уровень РПЛ. Тут то они чуть ли не звёзды...

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