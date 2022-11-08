Карпукас отреагировал на дебютный вызов в сборную России: «В голове только матч со «Спартаком»

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал вызов в сборную России на ноябрьские матчи.
«Это отличная новость. Очень рад, что вызван в сборную. Это и честь, и ответственность, и возможность проявить себя. Буду работать на максимуме, по-другому и быть не может.
Но скажу честно, сейчас в голове только игра чемпионата против «Спартака». Нужно сделать все и даже немного больше, чтобы удачно сыграть ее и порадовать болельщиков «Локомотива». Уже потом переключусь на работу в сборной», – сказал Карпукас.
- 20-летний игрок стоит 800 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у Карпукаса 14 матчей и 1 гол.
- Игрок – воспитанник «Локомотива».
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Источник: Sport24