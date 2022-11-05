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    Медведев: «Может, с такой игрой Чистякову действительно лучше выступать за «Ахмат»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инсайд журналиста Геннадия Орлова, что защитник команды Дмитрий Чистяков может уйти в «Ахмат».

    – В какой степени имеет под собой почву информация о том, что Дмитрий Чистяков может оказаться в «Ахмате»? На это после поражения «Зенита» от команды из Чеченской Республики намекнул Геннадий Орлов.

    – Сегодня все, кто болеют и переживают за «Зенит», конечно, расстроены первым (в РПЛ в текущем сезоне), тем более домашним, поражением. Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя согласно старому футбольному постулату проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

    Тем более, хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет.

    • 28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.
    • Игрок в «Зените» с 2020 года.
    • В сезоне РПЛ у Чистякова 5 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2022 23:43
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +17351

      paracetamol 6 часов назад

      Ну нажрался мужик накануне, так ведь российский праздник был. Чё на него все напали? Он же за Россию, свой в доску!

      0
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      Рейтинг: +2994

      Ziklop 6 часов назад

      это был подарок Ахмату от Чистякова? за такую типо игру надо выгонять, это даже не ошибка, а умышленная игра на соперника!

      1
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      Рейтинг: +27

      Дух помойки 9 часов назад

      Нормально так подонки крайнего нашли

      2
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      Рейтинг: +1313

      Сергей Каспийский 11 часов назад

      ... а не МРАЗИ пропускать такие г0лы??? тренеришка не может РАКОМ поставить этот сброд, не может мотивировать шелуху российского спорта, зарплату которых нужно обложить подоходным налогом 50%...
      ... тренеришка зажрался на харчах газпромовских...

      1
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      Рейтинг: +2107

      моэм 15 часов назад

      Как то быстро нашли козла отпущения ....оказывается тренер не виноват , не виноваты и вдруг "окосевшие " бразильцы , имеющие зарплату разов в 15 большую , "провалявшие дурака" на поле и НЕ ЗАБИВШИЕ ... на деле же виновата вся команда , а больше всех Семак , как тренер не сумевший настроить и мотивировать команду на матч... , да и два козла Орлов с Медведевым вдруг прозревшие "вину" Чистякова ... Питер превратился в обыкновенный гадюшник .

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      Рейтинг: +11845

      Алексей З > моэм 8 часов назад

      А что вы на Семака наезжаете ?
      Спад может быть, это происходит с КАЖДОЙ командой. Вы сами себя сделали заложниками от латинос, будите сопеть и терпеть их заморочки.
      Нравятся становится чемпионами за счёт закупок, так что теперь ныть ? Миллер ещё 3-4 купит и всё наладится.
      Лимит? Его звонок и отменят , по матч-тв скажут , что это просто необходимо для развития нашего футбола.
      Не горюйте. Семак четырёхкратный, вы же этого хотели ? Будите и дальше так же побеждать, за счёт закупок Газпрома, и вибрировать как бы наши бразильцы х не забили, а то кроме них ничего нет.

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      Рейтинг: +17965

      житель СПб > моэм 6 часов назад

      Очень категорично и грубо, как у Вас иногда бывает. "Питер превратился в обыкновенный гадюшник" - ?! Выбирайте выражения. А по существу - Вы правы, НО: действительно, очень странные 2 прокола. А в совокупности с высказываниями о недовольстве это приводит к допуску об умышленности. Просто вслух это не озвучивается. Вот в чем дело.

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