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  • Медведев: «Может, с такой игрой Чистякову действительно лучше выступать за «Ахмат»

Медведев: «Может, с такой игрой Чистякову действительно лучше выступать за «Ахмат»

5 ноября 2022, 23:43
4

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инсайд журналиста Геннадия Орлова, что защитник команды Дмитрий Чистяков может уйти в «Ахмат».

– В какой степени имеет под собой почву информация о том, что Дмитрий Чистяков может оказаться в «Ахмате»? На это после поражения «Зенита» от команды из Чеченской Республики намекнул Геннадий Орлов.

– Сегодня все, кто болеют и переживают за «Зенит», конечно, расстроены первым (в РПЛ в текущем сезоне), тем более домашним, поражением. Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя согласно старому футбольному постулату проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

Тем более, хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет.

  • 28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.
  • Игрок в «Зените» с 2020 года.
  • В сезоне РПЛ у Чистякова 5 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Чистяков Дмитрий Орлов Геннадий Медведев Александр
Комментарии (4)
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моэм
1667684679
Как то быстро нашли козла отпущения ....оказывается тренер не виноват , не виноваты и вдруг "окосевшие " бразильцы , имеющие зарплату разов в 15 большую , "провалявшие дурака" на поле и НЕ ЗАБИВШИЕ ... на деле же виновата вся команда , а больше всех Семак , как тренер не сумевший настроить и мотивировать команду на матч... , да и два козла Орлов с Медведевым вдруг прозревшие "вину" Чистякова ... Питер превратился в обыкновенный гадюшник .
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Ziklop
1667720071
это был подарок Ахмату от Чистякова? за такую типо игру надо выгонять, это даже не ошибка, а умышленная игра на соперника!
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paracetamol
1667720165
Ну нажрался мужик накануне, так ведь российский праздник был. Чё на него все напали? Он же за Россию, свой в доску!
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