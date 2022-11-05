Медведев: «Может, с такой игрой Чистякову действительно лучше выступать за «Ахмат»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инсайд журналиста Геннадия Орлова, что защитник команды Дмитрий Чистяков может уйти в «Ахмат».

– В какой степени имеет под собой почву информация о том, что Дмитрий Чистяков может оказаться в «Ахмате»? На это после поражения «Зенита» от команды из Чеченской Республики намекнул Геннадий Орлов.

– Сегодня все, кто болеют и переживают за «Зенит», конечно, расстроены первым (в РПЛ в текущем сезоне), тем более домашним, поражением. Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя согласно старому футбольному постулату проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

Тем более, хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет.

28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.

Игрок в «Зените» с 2020 года.

В сезоне РПЛ у Чистякова 5 матчей.

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