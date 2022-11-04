Чистяков: «Тренеры сборной и «Зенита» вместе примут решение, кому ехать в Душанбе, а кому остаться в клубе»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал включение в расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном.

– Как восприняли попадание в расширенный список сборной России?

– В ту же минуту, конечно же, порадовался. С «Зенитом» у нас важные игры и в чемпионате, и в Кубке. Теперь цель на оставшуюся часть сезона – выиграть все матчи с клубом и оказаться в окончательном списке в сборной.

– Получается, если вы и другие зенитовцы окажетесь в окончательном списке, то пропустите кубковый матч с «Факелом».

– Конечно, хочется и в сборную попасть, и своей команде в кубковой встрече помочь. Мне кажется, тренерский штаб сборной и «Зенита» пообщаются и примут решение, кому лучше поехать в сборную, а кому остаться в клубе в связи с нашими целями.

Но решать именно им – моя задача тренироваться, выкладываться на сто процентов.

– Насколько вам интересен матч с Таджикистаном?

– Мне любой соперник интересен, а любой вызов в сборную – это большой плюс. Для меня главное попасть в сборную, быть там с командой. А с кем играть – это уже дело второе.