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    Чистяков: «Тренеры сборной и «Зенита» вместе примут решение, кому ехать в Душанбе, а кому остаться в клубе»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал включение в расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном.

    – Как восприняли попадание в расширенный список сборной России?

    – В ту же минуту, конечно же, порадовался. С «Зенитом» у нас важные игры и в чемпионате, и в Кубке. Теперь цель на оставшуюся часть сезона – выиграть все матчи с клубом и оказаться в окончательном списке в сборной.

    – Получается, если вы и другие зенитовцы окажетесь в окончательном списке, то пропустите кубковый матч с «Факелом».

    – Конечно, хочется и в сборную попасть, и своей команде в кубковой встрече помочь. Мне кажется, тренерский штаб сборной и «Зенита» пообщаются и примут решение, кому лучше поехать в сборную, а кому остаться в клубе в связи с нашими целями.

    Но решать именно им – моя задача тренироваться, выкладываться на сто процентов.

    – Насколько вам интересен матч с Таджикистаном?

    – Мне любой соперник интересен, а любой вызов в сборную – это большой плюс. Для меня главное попасть в сборную, быть там с командой. А с кем играть – это уже дело второе.

    • Товарищеский матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября в Душанбе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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