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    Петржела прокомментировал слова Божовича, что он легенда РПЛ

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил последнее интервью Миодрага Божовича. Черногорец назвал себя легендой российского футбола.

    «Я не знаю, почему Божович это сказал. Работать только в российский командах – чудо. Это ненормально! Зарубежный тренер только в одной стране. Это значит, что Божович – не уровень российских команд? Да. Наверное, Россия – это не для него. Сложно даже сказать, легенда ли он. Сам он чувствует себя легендой. Но главное, что говорят другие», – сказал Петржела.

    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.
    • «Амкар» и «Ростов» Божовича доходили до финала Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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