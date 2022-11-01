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    Фомин: «После финала Кубка России Шварц подошел и сказал: «Сегодня тебе надо выпить»

    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о диалоге с экс-тренером команды Сандро Шварцем после проигранного финала Кубка России-2021/22.

    • Динамовцы уступили «Спартаку» – 1:2.
    • Фомин не забил пенальти на 90+9 минуте.

    – В день финала Кубка «Динамо» знало, что это последний матч Сандро Шварца во главе команды?

    – За несколько дней до матча тренер объявил, что уходит. И все. Это было в раздевалке.

    В команде уже догадывались, прессу все читают. Но на финал все выходили с огромным желанием выиграть, а там уже прощаться с Сандро.

    – Как это происходило?

    – Матч со «Спартаком» был последним в сезоне, и, перед тем как разъехаться, у нас вечером была общая встреча.

    Так получилось, что попрощались со Шварцем, с его помощниками. Все вместе провели последний вечер.

    И там уже кто хотел, подошел к Сандро. И он подходил, к кому хотел, говорил какие-то слова.

    – Что он сказал вам?

    – Много чего на самом деле. Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались.

    А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: «Сегодня тебе нужно выпить». Так то я весь в себе был после того финала...

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7876

      FanatSerj 1 час назад

      Норм немец был, хорошо окунулся в нашу футбольную кухню, вот и совет норм ))

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