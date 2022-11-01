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  • Фомин: «После финала Кубка России Шварц подошел и сказал: «Сегодня тебе надо выпить»

Фомин: «После финала Кубка России Шварц подошел и сказал: «Сегодня тебе надо выпить»

1 ноября 2022, 16:16
2

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о диалоге с экс-тренером команды Сандро Шварцем после проигранного финала Кубка России-2021/22.

  • Динамовцы уступили «Спартаку» – 1:2.
  • Фомин не забил пенальти на 90+9 минуте.

– В день финала Кубка «Динамо» знало, что это последний матч Сандро Шварца во главе команды?

– За несколько дней до матча тренер объявил, что уходит. И все. Это было в раздевалке.

В команде уже догадывались, прессу все читают. Но на финал все выходили с огромным желанием выиграть, а там уже прощаться с Сандро.

– Как это происходило?

– Матч со «Спартаком» был последним в сезоне, и, перед тем как разъехаться, у нас вечером была общая встреча.

Так получилось, что попрощались со Шварцем, с его помощниками. Все вместе провели последний вечер.

И там уже кто хотел, подошел к Сандро. И он подходил, к кому хотел, говорил какие-то слова.

– Что он сказал вам?

– Много чего на самом деле. Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались.

А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: «Сегодня тебе нужно выпить». Так то я весь в себе был после того финала...

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Кубок Динамо Фомин Даниил Шварц Сандро
Комментарии (2)
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FanatSerj
1667315872
Норм немец был, хорошо окунулся в нашу футбольную кухню, вот и совет норм ))
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paracetamol
1667371477
А кто такой шварц? Шкварки знаю, а шварца - нет!
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