Фомин: «После финала Кубка России Шварц подошел и сказал: «Сегодня тебе надо выпить»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о диалоге с экс-тренером команды Сандро Шварцем после проигранного финала Кубка России-2021/22.

Динамовцы уступили «Спартаку» – 1:2.

Фомин не забил пенальти на 90+9 минуте.

– В день финала Кубка «Динамо» знало, что это последний матч Сандро Шварца во главе команды?

– За несколько дней до матча тренер объявил, что уходит. И все. Это было в раздевалке.

В команде уже догадывались, прессу все читают. Но на финал все выходили с огромным желанием выиграть, а там уже прощаться с Сандро.

– Как это происходило?

– Матч со «Спартаком» был последним в сезоне, и, перед тем как разъехаться, у нас вечером была общая встреча.

Так получилось, что попрощались со Шварцем, с его помощниками. Все вместе провели последний вечер.

И там уже кто хотел, подошел к Сандро. И он подходил, к кому хотел, говорил какие-то слова.

– Что он сказал вам?

– Много чего на самом деле. Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались.

А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: «Сегодня тебе нужно выпить». Так то я весь в себе был после того финала...