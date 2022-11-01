Фомин: «После финала Кубка России Шварц подошел и сказал: «Сегодня тебе надо выпить»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о диалоге с экс-тренером команды Сандро Шварцем после проигранного финала Кубка России-2021/22.
- Динамовцы уступили «Спартаку» – 1:2.
- Фомин не забил пенальти на 90+9 минуте.
– В день финала Кубка «Динамо» знало, что это последний матч Сандро Шварца во главе команды?
– За несколько дней до матча тренер объявил, что уходит. И все. Это было в раздевалке.
В команде уже догадывались, прессу все читают. Но на финал все выходили с огромным желанием выиграть, а там уже прощаться с Сандро.
– Как это происходило?
– Матч со «Спартаком» был последним в сезоне, и, перед тем как разъехаться, у нас вечером была общая встреча.
Так получилось, что попрощались со Шварцем, с его помощниками. Все вместе провели последний вечер.
И там уже кто хотел, подошел к Сандро. И он подходил, к кому хотел, говорил какие-то слова.
– Что он сказал вам?
– Много чего на самом деле. Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались.
А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: «Сегодня тебе нужно выпить». Так то я весь в себе был после того финала...