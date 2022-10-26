Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля в дерби ЦСКА – «Спартак»

Широков прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля в дерби ЦСКА – «Спартак»

26 октября 2022, 14:59
2

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о конфликте тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура РПЛ.

  • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
  • В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
  • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
  • КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

«Матч сам по себе с игровой точки зрения получился интересным: в нем были как промахи защитников (как в случае с Рошей в голе Соболева) и полузащитников (случай с Карраскалем, который не смог противостоять дальнему удару Зиньковского), так и шикарные атакующие действия – например, пас Облякова на Чалова.

Но в обсуждении все затмила перепалка тренеров, что печально – во-первых, дерби удалось, во-вторых, это эмоции напряженного матча. А что нужно? Слова «извините, вы не правы?» Тем более, потом пожали руки и разошлись.

Не нужно на этом внимание акцентировать. Мы из футболистов сделали оловянных солдатиков – они бояться выпрыгивать, чтобы никого руками не задеть, потому что сразу покажут карточку.

На футболе сидишь, как в театре – очень тихо без активных болельщиков. Нет обратной связи – болельщики не дают эмоции. И если уж здесь, у тренеров и футболистов, убить эмоции, ничего хорошего не будет. Футбол хорош ненаигранными эмоциями», – сказал Широков.

Еще по теме:
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку» 6
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева 4
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове» 20
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Широков Роман Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1666788267
Те уже и забыли про свой конфликт,а все кому не лень комментируют ещё. ..
Ответить
DOCTOR PENALTY
1666788795
Даже судью отпи**ить нельзя... )
Ответить
Главные новости
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
2
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
6
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
7
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Все новости
Все новости
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
8
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
1
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
3
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
7
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
6
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+