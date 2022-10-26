Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Широков прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля в дерби ЦСКА – «Спартак»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о конфликте тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура РПЛ.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.
    • КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

    «Матч сам по себе с игровой точки зрения получился интересным: в нем были как промахи защитников (как в случае с Рошей в голе Соболева) и полузащитников (случай с Карраскалем, который не смог противостоять дальнему удару Зиньковского), так и шикарные атакующие действия – например, пас Облякова на Чалова.

    Но в обсуждении все затмила перепалка тренеров, что печально – во-первых, дерби удалось, во-вторых, это эмоции напряженного матча. А что нужно? Слова «извините, вы не правы?» Тем более, потом пожали руки и разошлись.

    Не нужно на этом внимание акцентировать. Мы из футболистов сделали оловянных солдатиков – они бояться выпрыгивать, чтобы никого руками не задеть, потому что сразу покажут карточку.

    На футболе сидишь, как в театре – очень тихо без активных болельщиков. Нет обратной связи – болельщики не дают эмоции. И если уж здесь, у тренеров и футболистов, убить эмоции, ничего хорошего не будет. Футбол хорош ненаигранными эмоциями», – сказал Широков.

    Новости по теме
    Клуб Примеры из еврокубков интересовался Захаряном летом (Константин Генич) 1
    «Спартак»: «Абаскаль никак не провоцировал Федотова» 1
    Федотов через телефон руководит ЦСКА в матче с «Оренбургом» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23406

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Даже судью отпи**ить нельзя... )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7535

      mihail200606 2 часа назад

      Те уже и забыли про свой конфликт,а все кому не лень комментируют ещё. ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      dragoff 2 часа назад

      Ну, он прав.. Особенно хорошо, что затронул тему с отсутствием болельщиков

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11