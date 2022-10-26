Широков прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля в дерби ЦСКА – «Спартак»

Экс-капитан сборной России Роман Широков высказался о конфликте тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в матче 13-го тура РПЛ.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве матча Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

КДК отстранил Абаскаля на 1 игру, Федотова – на 2 (1 – условно).

«Матч сам по себе с игровой точки зрения получился интересным: в нем были как промахи защитников (как в случае с Рошей в голе Соболева) и полузащитников (случай с Карраскалем, который не смог противостоять дальнему удару Зиньковского), так и шикарные атакующие действия – например, пас Облякова на Чалова.

Но в обсуждении все затмила перепалка тренеров, что печально – во-первых, дерби удалось, во-вторых, это эмоции напряженного матча. А что нужно? Слова «извините, вы не правы?» Тем более, потом пожали руки и разошлись.

Не нужно на этом внимание акцентировать. Мы из футболистов сделали оловянных солдатиков – они бояться выпрыгивать, чтобы никого руками не задеть, потому что сразу покажут карточку.

На футболе сидишь, как в театре – очень тихо без активных болельщиков. Нет обратной связи – болельщики не дают эмоции. И если уж здесь, у тренеров и футболистов, убить эмоции, ничего хорошего не будет. Футбол хорош ненаигранными эмоциями», – сказал Широков.