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    Азмун снова поддержал массовые антиправительственные протесты в Иране

    Нападающий «Байера» Сердар Азмун вновь поддержал антиправительственные протесты в Иране.

    «Девочки моей страны, храбрые женщины моей родины! Надеюсь, однажды весь мир вас зауважает», — написал Азмун в соцсетях.

    В сентябре Азмун также поддержал протестующих в Иране.

    • 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
    • Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
    • Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +239

      Таврида 41 минуту назад

      Полиция нравов перегнула палку, но Азмун толкает людей на смерть в противостоянии с властями, причем сам кайфует в Европе.

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      Рейтинг: +10

      relokigo 43 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +1327

      Freyd 1 час назад

      Пока сидит в европе можно и по поддерживать.

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      Рейтинг: +3816

      Питерский князь 1 час назад

      Я знал, что он со своими лошадьми е,б...ся, но не знал, что жопу он им подставляет!
      :)))

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      Рейтинг: +23313

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот она женская солидарность! Он у Дзюбы кем был? )))

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