Азмун снова поддержал массовые антиправительственные протесты в Иране

Нападающий «Байера» Сердар Азмун вновь поддержал антиправительственные протесты в Иране.

«Девочки моей страны, храбрые женщины моей родины! Надеюсь, однажды весь мир вас зауважает», — написал Азмун в соцсетях.

В сентябре Азмун также поддержал протестующих в Иране.