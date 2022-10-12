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  • Азмун снова поддержал массовые антиправительственные протесты в Иране

Азмун снова поддержал массовые антиправительственные протесты в Иране

12 октября 2022, 21:58
6

Нападающий «Байера» Сердар Азмун вновь поддержал антиправительственные протесты в Иране.

«Девочки моей страны, храбрые женщины моей родины! Надеюсь, однажды весь мир вас зауважает», — написал Азмун в соцсетях.

В сентябре Азмун также поддержал протестующих в Иране.

  • 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
  • Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
  • Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Байер Иран Азмун Сердар
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1665601708
Вот она женская солидарность! Он у Дзюбы кем был? )))
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Freyd
1665602668
Пока сидит в европе можно и по поддерживать.
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Таврида
1665604196
Полиция нравов перегнула палку, но Азмун толкает людей на смерть в противостоянии с властями, причем сам кайфует в Европе.
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BRO_football
1665607720
Азмун снова не будет играть за сборную Ирана на ЧМ по футболу.
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Дедуктор
1665904467
Массаракшное время на дворе. Тупорылые певички и еще более тупорылые футболисты назойливо лезут со своим мнением относительно мироустройства. И ведь, в чем загогулина! Тупорылые, но бапки имеют невъе... Потому и думают что право имеют. А ведь во времена былинные много более крутые люди искусства и футбола ииз нищеты не вылезали. Но почему то не лезли назойливо со своими советами "космической глупости". Вот, вкалывал бы Азмун на заводе в основное время между играми и тренировками, более адекватным бы был.
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