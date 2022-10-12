Азмун снова поддержал массовые антиправительственные протесты в Иране

Нападающий «Байера» Сердар Азмун вновь поддержал антиправительственные протесты в Иране.
«Девочки моей страны, храбрые женщины моей родины! Надеюсь, однажды весь мир вас зауважает», — написал Азмун в соцсетях.
В сентябре Азмун также поддержал протестующих в Иране.
- 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
- Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
- Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.
Источник: Бомбардир.ру