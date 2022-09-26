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    Азмун поддержал протестующих в Иране: «Я больше не могу молчать. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей»

    Нападающий «Байера» Сердар Азмун поддержал массовые протесты в Иране.

    «По правилам национальной команды нам нельзя высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать.

    Если за это меня исключат из сборной, это не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей.

    Вперед, иранские женщины», – написал форвард сборной Ирана в соцсетях.

    • 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
    • Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
    • Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.

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    Источник: Reddit

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