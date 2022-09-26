Азмун поддержал протестующих в Иране: «Я больше не могу молчать. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун поддержал массовые протесты в Иране.

«По правилам национальной команды нам нельзя высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать.

Если за это меня исключат из сборной, это не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей.

Вперед, иранские женщины», – написал форвард сборной Ирана в соцсетях.