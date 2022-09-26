Азмун поддержал протестующих в Иране: «Я больше не могу молчать. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун поддержал массовые протесты в Иране.
«По правилам национальной команды нам нельзя высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать.
Если за это меня исключат из сборной, это не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей.
Вперед, иранские женщины», – написал форвард сборной Ирана в соцсетях.
- 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
- Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
- Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.
Источник: Reddit