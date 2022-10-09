Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Шалимов: «Иностранцы нашему футболу сейчас не нужны. Деньги должны оставаться в России»

    Бывший главный тренер «Урала» и других команд Игорь Шалимов одобрил последние увольнения в «Локомотиве».

    «Уволить Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра — правильное решение. В этой ситуации нам от иностранцев надо уходить. Нам иностранцы сейчас не нужны — на этом этапе мы обойдeмся без них. Они зарабатывают деньги здесь, потом уезжают и тратят их там. Наши деньги должны оставаться в России», – сказал Шалимов.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

    Новости по теме
    Шалимов отреагировал на возможное выступление Малкома и Клаудиньо за сборную России
    Эмерсон – о Шалимове: «Смотришь на него и думаешь: «О чем он сейчас думает?» 4
    Защитник «Урала» Эмерсон: «От Шалимова уже нет ни следа. С приходом Гончаренко команда расцвела» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11