Шалимов: «Иностранцы нашему футболу сейчас не нужны. Деньги должны оставаться в России»

Бывший главный тренер «Урала» и других команд Игорь Шалимов одобрил последние увольнения в «Локомотиве».

«Уволить Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра — правильное решение. В этой ситуации нам от иностранцев надо уходить. Нам иностранцы сейчас не нужны — на этом этапе мы обойдeмся без них. Они зарабатывают деньги здесь, потом уезжают и тратят их там. Наши деньги должны оставаться в России», – сказал Шалимов.

Накануне «Локомотив» проиграл «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ.

Команда идет в РПЛ 14-й.

«Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром