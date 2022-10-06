Левников обслужит дерби ЦСКА – «Динамо» и другие назначения 12-го тура РПЛ

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    Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 12-го тура РПЛ.

    7 октября (пятница)

    «Урал»«Химки»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Владимир Миневич; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Анатолий Цветнов.

    8 октября (суббота)

    «Факел»«Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

    ЦСКА – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Сочи»«Локомотив»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Воронцов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Колобаев.

    9 октября (воскресенье)

    «Спартак»«Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Торпедо»«Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

    «Оренбург»«Ахмат»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Ростов»«Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Игорь Синер.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17320

      Cleaner 15 минут назад

      И интересно, за кого Мешков болеть будет в игре «Ростов» – «Краснодар»?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17320

      Cleaner 16 минут назад

      Кранты Факелу. Кукуян тот еще Зенитчик!

      0
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