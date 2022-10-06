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  • Левников обслужит дерби ЦСКА – «Динамо» и другие назначения 12-го тура РПЛ

Левников обслужит дерби ЦСКА – «Динамо» и другие назначения 12-го тура РПЛ

6 октября 2022, 12:12
1

Российский футбольный союз определился с судейскими бригадами на матчи 12-го тура РПЛ.

7 октября (пятница)

«Урал»«Химки»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Владимир Миневич; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Анатолий Цветнов.

8 октября (суббота)

«Факел»«Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи»«Локомотив»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Воронцов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Колобаев.

9 октября (воскресенье)

«Спартак»«Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.

«Торпедо»«Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Юданов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

«Оренбург»«Ахмат»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов»«Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Игорь Синер.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Ростов Спартак Краснодар Сочи Ахмат Динамо Крылья Советов Факел Нижний Новгород Химки Оренбург Локомотив Торпедо Урал Безбородов Владислав Карасев Сергей Турбин Евгений Мешков Виталий Казарцев Василий Левников Кирилл Москалев Владимир Кукуян Павел
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Ziklop
1665050392
торпедо с безбородовым победит.
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