Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Это защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария, хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва.
- Ди Лоренцо – автор победного гола в ворота «Аякса» (6:1), 7 раз возвращал владение мячом своей команде.
- Ди Мария сделал 3 ассиста в матче с «Маккаби» (3:1).
- На счету Беллингема 1+1 в игре с «Севильей» (4:1).
- Силва оформил дубль и отдал результативную передачу во встрече с «Селтиком» (3:1).
Источник: сайт УЕФА