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    Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Это защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария, хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и нападающий «РБ Лейпциг» Андре Силва.

    • Ди Лоренцо – автор победного гола в ворота «Аякса» (6:1), 7 раз возвращал владение мячом своей команде.
    • Ди Мария сделал 3 ассиста в матче с «Маккаби» (3:1).
    • На счету Беллингема 1+1 в игре с «Севильей» (4:1).
    • Силва оформил дубль и отдал результативную передачу во встрече с «Селтиком» (3:1).

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    Источник: сайт УЕФА

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