Рианчо оценил перспективы Карпина поработать в Примере

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Валерий Карпин смог бы успешно работать в испанском клубе.
– Карпин допускает свой уход? Я ничего такого не слышал, но этот специалист вполне может поработать в Европе.
– Как вы считаете, Карпин потянул бы уровень Ла Лиги?
– Да, вполне. Думаю, что он способен тренировать на высоком европейском уровне.
- Сейчас Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
- Его контракт с РФС истекает в декабре.
- Ранее тренер работал в испанской «Мальорке».
Источник: «РБ Спорт»