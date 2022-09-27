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    Рианчо оценил перспективы Карпина поработать в Примере

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Валерий Карпин смог бы успешно работать в испанском клубе.

    – Карпин допускает свой уход? Я ничего такого не слышал, но этот специалист вполне может поработать в Европе.

    – Как вы считаете, Карпин потянул бы уровень Ла Лиги?

    – Да, вполне. Думаю, что он способен тренировать на высоком европейском уровне.

    • Сейчас Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
    • Его контракт с РФС истекает в декабре.
    • Ранее тренер работал в испанской «Мальорке».

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    Источник: «РБ Спорт»

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