Рианчо оценил перспективы Карпина поработать в Примере

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что Валерий Карпин смог бы успешно работать в испанском клубе.

– Карпин допускает свой уход? Я ничего такого не слышал, но этот специалист вполне может поработать в Европе.

– Как вы считаете, Карпин потянул бы уровень Ла Лиги?

– Да, вполне. Думаю, что он способен тренировать на высоком европейском уровне.